РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Водителей общественного транспорта в городском округе Люберцы до 27 февраля проверят на соблюдение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» проводится в целях стабилизации аварийности на пассажирском автотранспорте, пресечения нарушений ПДД, требований нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей маршруток и автобусов на наличие документов, а также законность осуществления перевозки пассажиров.