РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 фев. Компания Radius Group закончила строительство здания в индустриальном парке «Южные Врата» Домодедова раньше срока, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Доступ в здание предоставили компании DPD – ведущему логистическому оператору России.

Сейчас ведутся работы по отделке помещений и оснащению объекта оборудованием. Открытие современного логистического терминала DPD в Домодедове и начало операций запланированы на осень 2022 года.

«В Московской области на сегодняшний день работает 59 индустриальных парков – это самая большая промышленная инфраструктура в России. <...> Разнообразные возможности индустриальных площадок Московской области позволили привлечь на территории индустриальных парков Подмосковья в 2021 году 125 резидентов, которые планируют инвестировать в реализацию своих проектов порядка 55 млрд рублей», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Высокотехнологичный логистический комплекс построили менее чем за 9 месяцев по схеме bts (по индивидуальному проекту заказчика). Он соответствует международным стандартам энергоэффективности и экологичности BREEA. При строительстве использовались только безопасные качественные материалы, что гарантирует сотрудникам компании максимально комфортную среду для работы и отдыха.

Площадь логистического комплекса составляет около 24 тыс. кв. м.

Директор по операциям DPD в России Анна Матвеева отметила, что новый терминал станет центральным хабом DPD в России для сортировки посылок.

Исполнительный директор Radius Group Захар Вальков добавил, что здесь будут использоваться нестандартные технические характеристики, высокий уровень автоматизации.

Следующий этап реализации проекта – подготовка помещений и установка оборудования, в числе которого уникальная двухконтурная сортировочная линия производства FIVES Intralogistics, которая обеспечит сортировку до 25 тыс. посылок в час.

После монтажа оборудования и проведения ремонтных работ терминал оснастят доступом по биометрическим данным и прогрессивной системой видеонаблюдения. После запуска и выхода объекта на полную мощность здесь будут работать около 1 тыс. человек. Все отходы производства попадут на переработку для вторичного использования.