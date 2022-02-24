РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 фев. Депутат Московской областной думы Владимир Жук посетил строительную площадку новой поликлиники на 400 посещений в Котельниках, сообщает пресс-служба депутата.

Объект здравоохранения будет построен напротив дома №7 на улице Кузьминской.

«Жителям не придется ездить из одного конца города в другой, чтобы записаться к врачу», - сказал Жук.

В поликлинике будут взрослое и детское отделения со своими дневными стационарами, а также женская консультация и стоматология. Вход у каждого отделения свой.

«В течение 2022 года пройдет проектирование, с 2023 года начнется стройка. Сейчас идет межевание участка, дальше его передадут в собственность Московской области», - добавил депутат Мособлдумы.