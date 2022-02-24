РИАМО - 24 фев. В ЦБ анонсировали старт интервенций на валютном рынке из-за резкого обострения ситуации на Украине. Меры направлены на нормализацию финансовой ситуации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Валютные интервенции активизируются для стабилизации рынка.

ЦБ собирается обеспечить стабильность системы и гарантировать непрерывность операционной работы финансовых компаний. Для этого Банк России собирается использовать все инструменты, которыми он располагает.

Специалисты регулятора также обратили внимание на то, что они подготовили четкие планы реагирования на любые изменения.

В четверг утром президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к жителям страны. Он объявил о начале специальной военной операции в связи с обращением народных республик Донбасса за помощью. По словам президента, цель операции – защита людей и демилитаризация Украины, но не оккупация ее территорий.