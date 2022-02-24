РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Работники Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» регулярно проводят мероприятия по выявлению снежных горок, катание с которых небезопасно, и напоминают жителям Балашихи о правилах безопасности, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В зимний период дети большую часть времени проводят на улице, катаясь на коньках, на лыжах, со снежных горок. Однако такое безобидное развлечение вызывает серьезные опасения, ведь в большинстве случаев горки расположены вблизи дорог либо с выездом на них.

Спасатели просят жителей округа объяснять своим детям, что катание с горок вблизи дорог, со снежных валов и мест временного складирования снега опасно для жизни.

«Еще раз напомните ребятишкам о том, что транспортное средство невозможно остановить мгновенно. Особую опасность вызывают береговые склоны рек и озер: лед на водоемах стал тонким, появились промоины. Не оставайтесь равнодушными и не проходите мимо, если заметили, что чужой ребенок подвергает свою жизнь опасности», - говорится в сообщении.