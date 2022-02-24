РИАМО - 24 фев. Столичным предпринимателям предложили приобрести 113 нежилых помещений общей площадью 26,3 тыс. кв. м для ведения бизнеса. Они находятся в 9 административных округах города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По итогам 2021 года на торгах по продаже нежилых помещений было реализовано 995 объектов. Сейчас город предлагает 113 помещений в девяти административных округах столицы, при этом наибольшее количество лотов находится в Центральном и Юго-Западном округах — по 20 и 17 объектов соответственно», — сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также выставлены 15 помещений на востоке столицы, 12 - на северо-востоке, по 11 - на юге и юго-востоке, 10 помещений - на северо-западе, 9 – на севере и 8 – на западе.

Самый большой лот площадью почти 2 тыс. кв. м находится в районе Гольяново.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что начальная цена реализуемых объектов варьируется от 469 тыс. до 126 млн рублей.

В торгах могут участвовать представители бизнеса, индивидуальные предприниматели, а также жители Москвы, которым требуется помещение. ​