РИАМО - 24 фев. В настоящее время в РЖД работают над назначением дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, сообщает пресс-служба компании.

Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не отразился на стоимости проезда для пассажиров.

О назначениях специалисты сообщат дополнительно. Движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме.

Ранее в подмосковную Апрелевку прибыл еще один поезд с вынужденными переселенцами из республик Донбасса.