РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Жители деревни Никулино Подольска пожаловались на загрязнение дороги и пруда жидким навозом с фермы, проверка нарушений не выявила, сообщили в местном отделении партии «Единая Россия».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Российское село» член фракции ЕР в горсовете, муниципальный куратор проекта Глеб Козельцев осмотрел территории фермы и дороги в деревне Никулино. В проверке приняли участие заместитель руководителя ТО «Лаговский» Любовь Михайлова, главный эксперт ТО «Лаговский» Николай Свириденко и представитель АПК «Никулино».

Ранее жители пожаловались на то, что при перевозке жидкого навоза он выливается на дорогу и попадает в пруд рядом со Спасским храмом. Водоем в итоге превратился в отстойник с навозной жижей.

«По словам представителя АПК «Никулино», жидкий навоз вывозится в специальной бочке и вносится в парующие поля, отведенные под новый урожай, строго после лабораторных исследований. Вокруг полей земляные насыпи. Осмотрев территорию фермы, дорогу и поля, куда свозится жидкий навоз, данных нарушений не увидели», - сказал Козельцев.