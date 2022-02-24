РИАМО - 24 фев. За минувшие сутки в больницы Московский области госпитализировали 377 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это на 28% меньше, чем днем ранее (521), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в регионе выявили 2285 новых случаев заражения, выздоровели 8314 человек, умер 21 пациент с подтвержденной инфекцией.

Коллективный иммунитет в области составляет 61,3%. Полную вакцинацию прошли более 4,9 млн человек.

В регионе продолжается кампания по вакцинации. Прививку можно поставить в городской поликлинике и мобильном пункте вакцинации.