РИАМО - 24 фев. За минувшие сутки в России госпитализировали 8 632 пациента с подтвержденным коронавирусом. Это на 47,2% меньше, чем днем ранее (16 349), следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

В стране за сутки выявили 132 998 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 136 433 пациентам удалось выздороветь. Умерли 762 человека.

С начала пандемии в РФ было зарегистрировано 15 928 568 случаев инфицирования Covid-19. От заболевания умерли 348 578 человек. Число выздоровевших россиян составляет 12 972 661.

Врачи рекомендуют жителям страны отслеживать состояние своего иммунитета и своевременно проходить ревакцинацию от коронавируса.

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