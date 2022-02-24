РИАМО - 24 фев. Цена мартовских фьючерсов на газ в европейских государствах выросла до 1,4 тыс. долларов за тысячу кубометров на лондонской бирже ICE на открытии торгов, сообщает РИА Новости.

Торги стартовали с 1170 долларов, а потом уже поднялись на 35% выше расчетной цены накануне — 1038,6 доллара.

Лихорадка на рынке началась после событий в Донбассе. Отреагировал и рубль. Цена доллара и евро поднялась. Сбербанк поднял цену на доллар и евро выше 100 рублей.

Утром в четверг власти России приняли решение провести спецоперацию в ЛНР и ДНР. В Минобороны РФ заявили, что мирному населению Украины ничего не угрожает.