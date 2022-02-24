РИАМО – 24 фев. За 2021 год, год 100-летия «Росгосстраха», сборы старейшего страховщика страны составили 100,1 млрд рублей, что на 14% больше, чем за 2020 год. Существенный рост (плюс 30%) показал и бизнес по страхованию жизни. Сборы дочерней компании ООО СК «Росгосстрах Жизнь» за 2021 год превысили 26 млрд рублей, сообщает пресс-служба «Росгосстраха».

Выплаты клиентам «Росгосстраха» по всем видам страхования составили 41,4 млрд рублей, что на 16% выше аналогичного показателя 2020 года.

Наиболее заметные темпы роста сборов по отношению к 2020 году показали партнерский канал продаж (121%), корпоративный (112%) и агентский (110%). На 4% выросли также онлайн-продажи компании.

Значительную часть страховой премии Группе «Росгосстрах» принесли обязательное страхование гражданской ответственности автомобилистов и добровольное автострахование, банкострахование, страхование имущества физических и юридических лиц, добровольное медицинское страхование (как классические программы, так и «коробочные» продукты), а также инвестиционное и накопительное страхование жизни.

С 2020 года «Росгосстрах» фокусируется не только на страховании, но и активно развивает направление сервисных цифровых платформ. К концу 2021 года у компании полностью функционируют две сервисные вертикали из трех («Мой_Сервис Мед» и «Мой_Сервис Авто»), к которым подключились более 150 тыс. клиентов, а на стадии подготовки к запуску третья вертикаль «Мой_Сервис Дом».

«В 2021 году рынок вернулся к нормальным постпандемийным показателям, а определяющими направлениями стали моторное страхование, банкострахование, добровольное медицинское страхование и страхование жизни. Группа «Росгосстрах» продолжает активное развитие всех этих линий бизнеса, а также остается одним из лидеров в имущественном страховании», - прокомментировал генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин.

Надежность и устойчивость «Росгосстраха» подтверждена ведущими российскими и международными рейтинговыми агентствами. Агентство «Эксперт РА» установило компании рейтинг уровня «ruAА», а агентство S&P Global Ratings — рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг уровня «BB+». Прогноз по рейтингам стабильный. У компании «Росгосстрах Жизнь» рейтинг уровня «ruAА» от «Эксперт РА».

«Росгосстрах» остается самым узнаваемым страховым брендом страны. Это подтвердило исследование компании 4Service, проведенное в третьем квартале 2021 года. Оно показало, что уровень осведомленности жителей нашей страны о «Росгосстрахе» гораздо выше, чем о других российских страховых компаниях — причем, в большинстве регионов. В ходе репрезентативного опроса 3000 россиян 57% респондентов без подсказки назвали «Росгосстрах» синонимом слова «страхование». Знание бренда с подсказкой продемонстрировали 95% опрошенных (что на 3 процентных пункта выше, чем было в 2020 году).

В 2021 году, юбилейном для компании, более 1500 сотрудников и страховых агентов «Росгосстраха» были поощрены государственными наградами, почетными грамотами и благодарностями федеральных, региональных и муниципальных властей. Коллектив компании был удостоен Благодарности Президента РФ Владимира Путина, а Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.