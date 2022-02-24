РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В подмосковном Подольске более 450 человек посетили спортивные мероприятия ко Дню защитника Отечества, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В городском округе прошло 8 спортивных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Общее количество участников - более 450 человек.

Участники от 6 до 50 лет приняли участие в соревнованиях по волейболу, баскетболу, шахматам, стрельбе из пневматической винтовки, конкуру, гиревому спорту (армейский рывок), спортивному многоборью и футболу.