РИАМО - 24 фев. За прошедшие сутки в Москве умерли 82 человека с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии от Covid-19 в городе умерли 40 948 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в Москве выявили 4 730 случаев заболевания коронавирусом, а 6 401 человек вылечился от инфекции.

С начала пандемии в городе выявили 2 683 830 случаев заражения Covid-19, после перенесенного заболевания выздоровели 2 459 296 человек.

Основным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. Бесплатную прививку от Covid-19 в Москве можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации, развернутых в популярных общественных местах.

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