РИАМО - 24 фев. В правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о минировании московского аэропорта Шереметьево. Информацию проверяют специалисты, сообщает ТАСС.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево. Кинологи проверят здание и территорию на наличие взрывных устройств», - сообщили в правоохранительных органах.

Сейчас авиагавань работает в штатном режиме, но меры безопасности усилили.

Ранее появилась информация о «минировании» всех районных судов столицы. Их также проверяют кинологи, людей не эвакуировали.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет, похожий на бомбу>>