РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Онлайн-встреча главы Люберец Владимира Ружицкого с жителями в четверг переносится на 17:30.

«Традиционная встреча с жителями Люберец, ранее назначенная на сегодня на 18:00, переносится на 17:30! Она пройдет в режиме онлайн. Прошу прощения за доставленные неудобства!» - написал Ружицкий в своем Instagram-аккаунте.

Вопросы можно отправить на электронную почту: vstrechaglavy@yandex.ru или озвучить, позвонив на номер прямого эфира: 8(800)600-21-85.

Встреча будет транслироваться на страницах главы горокруга в Instagram и «ВКонтакте».