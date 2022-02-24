РИАМО - 24 фев. Глава Реутова Станислав Каторов провел личный прием жителей, вопросы касались улучшения жилищных условий и благоустройства, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

В ходе приема градоначальник вместе со своими заместителями детально разобрал обращения реутовчан. Так, жительница Тамара спросила о сроках предоставления новой квартиры. Сейчас пенсионерка проживает в одном из домов в Транспортном переулке, здание включено в программу расселения аварийного жилья.

Как пояснил руководитель муниципалитета, для переселения ей было предложено 2 варианта, ни один из которых женщину не устроил. Он пообещал предложить ей еще несколько вариантов и попросил поторопиться с решением.

Сразу несколько жителей Реутова попросили градоначальника вмешаться в судьбу гаражного кооператива «Барс», который расположен по адресу: ул. Железнодорожная, 2. Горожане обратились с просьбой помочь продлить договор аренды или предоставить другие удобные машино-места.

Размещение гаражных боксов является незаконным, так как земельный участок предоставлялся под строительство открытой временной автостоянки и штрафплощадки без устройства навесов и перегородок.

Еще один вопрос, который волнует горожан, - организация детской площадки во дворе дома 22 на улице Победы. По их мнению, здесь не хватает детского игрового комплекса. Однако рядом есть несколько других площадок, оборудованных по самым современным нормам.

Записаться на личный прием к главе Реутова и его заместителям можно по телефону: 8(495)528-32-32.