РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Реконструкцию водозаборного узла на улице Поселок Калинина в Люберцах планируется начать в апреле 2022 года, сообщил в четверг глава городского округа Владимир Ружицкий в ходе осмотра ВЗУ.

По словам Ружицкого, жители жаловались на примеси в воде. ВЗУ обслуживает более 17 тыс. жителей близстоящих домов. Станция была построена в 1965 году.

«Было принято решение вместе с правительством Московской области. Мы вошли в программу губернатора «Чистая вода». Здесь будет (потрачено – ред.) порядка 175 млн рублей. Из них 30% муниципалитета – более 50 млн рублей, а все остальное – области», – сказал Ружицкий.

Работы проведут в 2 этапа. Реконструкцию планируют завершить к концу 2023 года.