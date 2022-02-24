РИАМО - 24 фев. В столице началась гражданская панихида по народному артисту РФ Борису Невзорову, передает корреспондент РИАМО.

Гражданская панихида проходит в Церемониальном зале №1 на Троекуровском кладбище.

Друзья, коллеги, родственники и поклонники Невзорова возлагают цветы к гробу с его телом. Собравшиеся вспоминают о своей совместной работе и дружбе с режиссером.

С прощальным словом выступил художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

«Он знал, что, уходя со сцены, нужно оставлять кусочек своего сердца. И он его оставил на всю жизнь, и мы это будем помнить», - сказал он.

Артист ушел из жизни 18 февраля в возрасте 72 лет.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае. С 2005 года актер выступал на сцене Малого театра. Кроме того, он преподавал в ГИТИСе. Он сыграл роли в различных фильмах и сериалах, среди которых «Говорит Москва», «Русь изначальная», «Каменская», «Марш Турецкого» и другие.