РИАМО - 24 фев. Еще 6401 человек в Москве выздоровел после перенесенного коронавируса. С начала пандемии в городе от Covid-19 вылечились 2 459 296 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Москве выявили 4730 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии число официально зарегистрированных в городе случаев заражения достигло 2 683 830.

По последним данным, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в столице составляет 56,2%.

Единственным надежным способом защиты от Covid-19 остается вакцинация. Бесплатную прививку от коронавируса можно сделать в столичных поликлиниках и мобильных пунктах, развернутых в популярных общественных местах Москвы.