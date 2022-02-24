РИАМО - 24 фев. В России за прошедшие сутки умерли 762 Covid-пациента. С начала пандемии в стране скончались 348 578 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве за сутки умерли 82 человека с Covid-19, в Санкт-Петербурге – 79, в Челябинской области - 24, в Пермском крае – 23, в Алтайском крае – 22, в Подмосковье и Красноярском крае – по 21, в Ярославской области, Республике Башкортостан и Воронежской области – по 18, в Нижегородской области - 17 человек.

За минувшие сутки в стране выявили 132 998 новых случаев заражения коронавирусом. Врачам удалось вылечить еще 136 433 пациента.

За период пандемии в России зафиксировали 15 928 568 случаев инфицирования Covid-19. Заболевание поборол 12 972 661 человек.

Единственным надежным способом защиты от коронавирусной инфекции остается вакцинация. Сделать прививку можно отечественными препаратами в любом регионе страны.

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