РИАМО - 24 фев. За минувшие сутки в Московской области выздоровели еще 8314 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. С начала пандемии это число составило 804 424, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в регионе выявили 2285 случаев инфицирования, умер 31 пациент с диагностированным коронавирусом.

С начала пандемии в области было зарегистрировано 932 373 случая заражения, жертвами инфекции стали 14 120 человек.

Врачи напоминают, что самым надежным способом формирования иммунитета к инфекции является вакцинация. Прививки можно сделать бесплатно. Для этого нужен паспорт и полис ОМС.