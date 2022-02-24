РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Награды вручили ветеранам и военнослужащим армии ПВО на торжественном мероприятии в Доме культуры «Северный» подмосковной Балашихи, на празднике в честь Дня защитника Отечества выступили артисты военного оркестра 1-ой армии ПВО-ПРО (ОсН) и творческие коллективы ДК, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Тарас Ефимов вместе с командующим 1-ой ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил генерал-майором Константином Огиенко, заместителем главы администрации Балашихи Михаилом Объедковым принял участие в торжественном мероприятии.

Огиенко вручил государственные награды военнослужащим, а также грамоты ветерану ПВО, генералу в отставке Александру Пахомову и начальнику музея Войск противовоздушной обороны Юрию Кнутову.

«Поздравляю весь личный состав объединения. Желаю высоких успехов в боевой подготовке, благополучия в семьях и, самое главное, мирного неба над головой, которое мы с вами должны обеспечить. С праздником», - сказал Огиенко.

Тарас Ефимов от имени председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова передал поздравления военнослужащим армии ПВО.

«В День защитника Отечества главные слова поздравлений мы адресуем вам, доблестным военнослужащим российской армии, военно-морского флота, сотрудникам силовых структур, всем, кто по долгу службы защищает интересы нашего государства. Желаю всем удачи и успехов в мирном и ратном труде, реализации самых смелых планов и проектов, созидательных свершений на благо развития и процветания нашего любимого города», - отметил Ефимов.

Артисты военного оркестра 1-ой армии ПВО-ПРО (ОсН) и творческие коллективы Дома офицеров «Северный» подарили военнослужащим праздничный концерт.