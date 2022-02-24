РИАМО - 24 фев. За прошедшие сутки в Москве выявили 4730 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в городе зафиксировали 2 683 830 случаев заражения Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее сообщалось, что в связи с постепенной стабилизацией эпидемической ситуации в Москве начинают возвращаться к плановой работе некоторые больницы и КТ-центры.

В ближайшее время к плановой работе вернут более 2 тыс. коек в столичных медучреждениях, которые ранее были развернуты для лечения Covid-пациентов.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, сейчас количество заболевающих коронавирусом в городе почти в 5 раз меньше пиковых значений конца января – начала февраля. Среди детей и подростков заболеваемость также снижается.