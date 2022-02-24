РИАМО - 24 фев. За минувшие сутки на территории Московской области зафиксировали 2285 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявили 932 373 случая инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет к инфекции в Подмосковье составляет 61,3%. Полностью прошли вакцинацию более 4,9 млн человек.

В области продолжается кампания по вакцинации. Поставить прививку можно в городской поликлинике и мобильных пунктах вакцинации.

Врачи сообщают, что большинство зараженных сейчас болеют омикроном. Он гораздо заразнее прежних мутаций, но переносится легче.

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