РИАМО - 24 фев. За прошедшие сутки на территории России выявили 132 998 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев инфицирования составляет 15 928 568, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, за сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 8742 новых случая заражения Covid-19, Красноярском крае – 5121, Москве – 4730, Новосибирской области – 4529, Пермском крае – 4408, Свердловской области – 4166, Самарской области – 4160, Воронежской области – 3440, Подмосковье – 2285 случаев.

Очередная волна пандемии коронавируса, вызванная распространением омикрон-штамма, постепенно отступает, уровень заболеваемости снижается. Омикрон-штамм – самая заразная из существующих мутаций Covid-19.

Перед сезоном праздников и отпусков врачи рекомендуют пройти вакцинацию от коронавируса или проверить уровень содержания антител к Covid-19, если прививка была сделана более полугода назад.