РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В микрорайоне Климовск Подольска в текущем году обустроят новые линии уличного освещения на улицах Ленина и Садовая, сообщил депутат округа Александр Дудкин.

Дудкин совместно с начальником теруправления в микрорайоне Климовск Романом Ермаковым, депутатом Олегом Паскарем и помощниками обсудил планируемые работы по обустройству уличного освещения тротуаров. Так, в текущем году за счет внебюджетных средств планируется провести работы по устройству уличного освещения тротуара на улице Ленина у дома 13 и тротуара по улице Садовой от улицы Красной до Рощинской.

Тротуар за домом 13 по улице Ленина был построен в 2021 году в рамках программы «Народные тропы». Обустройство новой линии уличного освещения позволит сделать передвижение пешеходов по данному тротуару более комфортным. Тротуар по улице Садовой включен в адресный перечень тротуаров программы «Народные тропы». При наличии финансирования в текущем году пройдут работы по капитальному ремонту тротуара, ширина которого составит 2 м.

«В территориальное управление поступало большое количество обращений жителей по вопросу недостаточной ширины существующего тротуара, ведущего к образовательным объектам, и ненадлежащего его освещения. Работы по вышеуказанным объектам планируется провести до конца июля 2022 года», - написал Дудкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».