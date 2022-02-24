РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В поселке Цемзавода в Подольске представители власти и общественники проверили состояние мусоросборочной площадки (МСП) на Плещеевской улице возле школы, наличие места кормления птиц посчитали опасным, сообщил депутат горсовета Сергей Кулев.

В рамках реализации федерального партийного проекта «Единой России» - «Чистая страна» Сергей Кулев совместно с членом Общественной палаты Ренатом Мухамеджановым провел общественный мониторинг своевременного вывоза мусора с МСП на улице Плещеевской, 54А.

«На момент осмотра контейнеры были частично заполнены. Площадка содержится в надлежащем состоянии. Наличие на площадки места кормления птиц выззвало опасение, так как, с одной стороны, это забота о братьях наших меньших, с другой - антисанитария, которая способствует размножению грызунов», - написал Кулев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее жители близлежащих домов и директор школы №10 Ольга Маковецкая обращались к депутату с просьбой перенести или дополнительно оградить МСП для предотвращения разноса мусора ветром. Кулев отметил, что потребовалось время, чтобы разобраться в ситуации с подменой и внесением дополнительных данных в протокол собрания жителей, что считает недопустимым. После утверждения обновленной структуры администрации Подольска он возобновит работу по данному обращению.

Кулев попросил жителей выразить свое отношение к вопросу на своей странице в комментариях.