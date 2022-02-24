РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в Балашихе навестил ветерана Великой Отечественной войны Адольфа Елагина, поздравил его с Днем защитника Отечества и вручил подарок от волонтерского штаба «Единой России», сообщает пресс-служба депутата.

Фронтовик рассказал депутату, что несмотря на внушительный возраст за 90 лет и недавно перенесенный Covid-19, он продолжает вести активный образ жизни.

«Занимаюсь зарядкой, езжу на дачу, участвую во встречах со школьниками и курсантами легендарной дивизии им. Ф. Э. Дзержинского. А в апреле собираюсь отпраздновать со своей любимой супругой 68-ю годовщину со дня свадьбы», - отметил Елагин.

Парламентарий передал ветерану подарок от волонтерского штаба «Единой России» и пожелал всей его семье крепкого здоровья и такого же бодрого настроения.