РИАМО - 24 фев. Неизвестный сообщил о минировании всех районных судов Москвы. В настоящее время информация проверяется, сообщает Федеральное агентство новостей.

На место направлены специалисты МЧС. Здания судов осматривают кинологи с собаками. Эвакуация пока не проводится.

Сообщения о минировании судов в Москве уже поступали правоохранителям в прошлый четверг. Тогда вместе с судами неизвестный «заминировал» столичные ТЦ и вокзалы. Информация оказалась ложной.

Сообщения о минированиях стали регулярно распространяться в России с ноября 2019 года. Почти во всех случаях они были ложными.