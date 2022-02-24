Последние выходные февраля обещают быть насыщенными. Жители Московского региона смогут сходить на юбилейный концерт композитора Виктора Дробыша с участием российских звезд, женский стендап и спектакль «Американские горки». Также можно будет посетить выставки «Подарок Весны» и «Элиз. Частицы». На больших экранах выйдут комедия «Папы» и драма «Мистер Нокаут». Об этих и других интересных событиях, которые пройдут с 25 по 27 февраля, читайте в гиде РИАМО.
КОНЦЕРТЫ
The Hatters
В пятницу в ГлавClub выступит петербургская джипси-фолк-рок-группа TheHatters, основанная в 2016 году. Коллектив отметит день рождения «Концертом для своих». Билеты можно купить по ссылке. Также можно приобрести билет на pre-party, который включает в себя ранний вход, застолье с группой и многое другое.
Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, ГлавClub
Когда: 25 февраля в 20:00
Стоимость: от 2000 рублей
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«Девять саксофонов и орган»
Фонд «Бельканто» представляет новую программу в рамках проекта «Звучащие полотна». Гости старинного собора в районе Китай-город смогут услышать произведения Грига, Баха, Моцарта и других талантливых композиторов, а также посмотреть на мультимедийную инсталляцию по мотивам полотен известных импрессионистов. В концерте примут участие ансамбль саксофонов NOVO и московский органист Антон Иванов. Билеты — по ссылке.
Где: г. Москва, Старосадский пер., д. 8, Кафедральный собор Петра и Павла
Когда: 25 февраля в 20:00
Стоимость: от 800 рублей
Виктор Дробыш. #Будут все!
На сцене «ВТБ Арены» в субботу состоится юбилейный концерт продюсера и композитора Виктора Дробыша с участием звезд российской эстрады. Валерия, Владимир Пресняков, Егор Крид, Глюкоза и другие исполнят популярные хиты заслуженного артиста РФ. Билеты еще доступны для покупки.
Где: г. Москва, Ленинградский пр-т., д. 36, «ВТБ Арена»
Когда: 26 февраля в 19:00
Стоимость: от 2000 рублей
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«Танцы Минус»
Российская рок-группа «Танцы Минус», основанная в 1995 году, выступит в субботу на сцене клуба 1930 Moscow. Посетители услышат такие хиты, как «Цветут цветы», «Город», и другие. Билеты можно купить на сайте концертной площадки.
Где: г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 6, 1930 Moscow
Когда: 26 февраля в 20:00
Стоимость: 2000 рублей
СПЕКТАКЛИ
«Ночь ошибок»
«Ночь ошибок» — последнее произведение, созданное драматургом Оливером Голдсмитом. История начинается с ошибки главного героя, который путает невесту с горничной. Зрители смогут увидеть на сцене любовь, интриги, а также различные сюжетные переплетения и смешные недоразумения. Билеты можно купить на сайте «Яндекс.Афиша».
Где: г. Москва, Триумфальная пл., д. 2, Театр сатиры
Когда: 25 февраля в 19:00
Стоимость: от 500 рублей
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«Американские горки»
В субботу, 26 февраля, на сцене Ленкома Марка Захарова пройдет спектакль «Американские горки» по сюжету комедии Эрика Ассу. Зрители увидят, чем может закончиться знакомство в баре с кроткой девушкой. Роль героя-любовника исполнит Геннадий Хазанов. Билеты доступны по ссылке.
Где: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 6, Ленком Марка Захарова
Когда: 26 февраля в 19:00
Стоимость: от 2200 рублей
СТЕНДАП-ШОУ
«Женский стендап»
«Женский стендап» — это ТВ-шоу, где выступают только девушки-комики. Они рассказывают о стереотипах семейной жизни, о том, как сложно найти свою вторую половинку и как непросто быть матерью. На сцене «Крокус Сити Холла» выступят Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Надя Джабраилова, Мария Маркова, Варвара Щербакова и другие участницы шоу. Билеты еще доступны для покупки по ссылке.
Где: Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Крокус Сити Холл»
Когда: 27 февраля в 19:00
Стоимость: от 1500 рублей
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ВЫСТАВКИ
«Элиз. Частицы»
В галерее «Ходынка» проходит голографическая выставка «Элиз. Частицы». В экспозиции — работы фотохудожника Владимира Клавихо-Телепнева. Посетители смогут увидеть изображения, обработанные при помощи VFX моушн-дизайна. Их будут демонстрировать с помощью специальных устройств, которые создадут эффект парения в воздухе. Билеты можно купить на сайте организаторов.
Где: г. Москва, ул. Ирины Левченко, д. 2, галерея «Ходынка»
Когда: 11 февраля — 29 мая
Стоимость: от 400 рублей
«Подарок Весны»
Уже который год в столице проходит выставка-продажа «Подарок Весны». Там можно найти необычный презент для родных и близких, в том числе сувениры ручной работы, товары для дома и другие предметы из стекла и дерева. Вход на выставку свободный.
Где: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 11, стр. 1, выставочный салон «Московский дом художника»
Когда: 10 февраля — 5 марта
Стоимость: бесплатно
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КИНОПРЕМЬЕРЫ
«Мистер Нокаут»
В центре сюжета — история жизни советского боксера Валерия Попенченко. В фильме расскажут о его детстве, периоде учебы в Суворовском училище, успехах и неудачах, а также о дружбе с тренером спортивного общества «Динамо».
В ролях: Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Евгения Дмитриева и другие.
«Папы»
В отечественной комедии расскажут четыре истории, которые объединяет тема отцовской любви. Герои при этом будут отличаться характерами и судьбами от новеллы к новелле.
В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Нагиев, Евгений Миронов, Юрий Стоянов и другие.
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«Лулу и Бриггс»
Приключенческая комедия о морском пехотинце и служебной собаке по кличке Лулу. На первый взгляд простейшее задание — доставить животное в Калифорнию — превращается в настоящее приключение.
В ролях: Ченнинг Татум, Кевин Нэш, Кейден Бойд и другие.
«Игра теней»
Агент ФБР, который выполнял любую работу без лишних вопросов, решил оставить службу из-за внучки, но получил отказ. Теперь герою придется противостоять самой системе.
В ролях: Лиам Нисон, Тим Драксл, Тейлор Джон Смит и другие.
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