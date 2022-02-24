Последние выходные февраля обещают быть насыщенными. Жители Московского региона смогут сходить на юбилейный концерт композитора Виктора Дробыша с участием российских звезд, женский стендап и спектакль «Американские горки». Также можно будет посетить выставки «Подарок Весны» и «Элиз. Частицы». На больших экранах выйдут комедия «Папы» и драма «Мистер Нокаут». Об этих и других интересных событиях, которые пройдут с 25 по 27 февраля, читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

The Hatters

Фото, организаторы концерта

В пятницу в ГлавClub выступит петербургская джипси-фолк-рок-группа TheHatters, основанная в 2016 году. Коллектив отметит день рождения «Концертом для своих». Билеты можно купить по ссылке. Также можно приобрести билет на pre-party, который включает в себя ранний вход, застолье с группой и многое другое.

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, ГлавClub

Когда: 25 февраля в 20:00

Стоимость: от 2000 рублей

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«Девять саксофонов и орган»

Фото, организаторы концерта

Фонд «Бельканто» представляет новую программу в рамках проекта «Звучащие полотна». Гости старинного собора в районе Китай-город смогут услышать произведения Грига, Баха, Моцарта и других талантливых композиторов, а также посмотреть на мультимедийную инсталляцию по мотивам полотен известных импрессионистов. В концерте примут участие ансамбль саксофонов NOVO и московский органист Антон Иванов. Билеты — по ссылке.

Где: г. Москва, Старосадский пер., д. 8, Кафедральный собор Петра и Павла

Когда: 25 февраля в 20:00

Стоимость: от 800 рублей

Виктор Дробыш. #Будут все!

На сцене «ВТБ Арены» в субботу состоится юбилейный концерт продюсера и композитора Виктора Дробыша с участием звезд российской эстрады. Валерия, Владимир Пресняков, Егор Крид, Глюкоза и другие исполнят популярные хиты заслуженного артиста РФ. Билеты еще доступны для покупки.

Где: г. Москва, Ленинградский пр-т., д. 36, «ВТБ Арена»

Когда: 26 февраля в 19:00

Стоимость: от 2000 рублей

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«Танцы Минус»

Российская рок-группа «Танцы Минус», основанная в 1995 году, выступит в субботу на сцене клуба 1930 Moscow. Посетители услышат такие хиты, как «Цветут цветы», «Город», и другие. Билеты можно купить на сайте концертной площадки.

Где: г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 6, 1930 Moscow

Когда: 26 февраля в 20:00

Стоимость: 2000 рублей

СПЕКТАКЛИ

«Ночь ошибок»

официальный сайт Театра сатиры

«Ночь ошибок» — последнее произведение, созданное драматургом Оливером Голдсмитом. История начинается с ошибки главного героя, который путает невесту с горничной. Зрители смогут увидеть на сцене любовь, интриги, а также различные сюжетные переплетения и смешные недоразумения. Билеты можно купить на сайте «Яндекс.Афиша».

Где: г. Москва, Триумфальная пл., д. 2, Театр сатиры

Когда: 25 февраля в 19:00

Стоимость: от 500 рублей

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«Американские горки»

сайт Ленкома Марка Захарова

В субботу, 26 февраля, на сцене Ленкома Марка Захарова пройдет спектакль «Американские горки» по сюжету комедии Эрика Ассу. Зрители увидят, чем может закончиться знакомство в баре с кроткой девушкой. Роль героя-любовника исполнит Геннадий Хазанов. Билеты доступны по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 6, Ленком Марка Захарова

Когда: 26 февраля в 19:00

Стоимость: от 2200 рублей

СТЕНДАП-ШОУ

«Женский стендап»

страница шоу "Женский Stand Up" в соцсети "Facebook"

«Женский стендап» — это ТВ-шоу, где выступают только девушки-комики. Они рассказывают о стереотипах семейной жизни, о том, как сложно найти свою вторую половинку и как непросто быть матерью. На сцене «Крокус Сити Холла» выступят Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Надя Джабраилова, Мария Маркова, Варвара Щербакова и другие участницы шоу. Билеты еще доступны для покупки по ссылке.

Где: Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Крокус Сити Холл»

Когда: 27 февраля в 19:00

Стоимость: от 1500 рублей

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ВЫСТАВКИ

«Элиз. Частицы»

В галерее «Ходынка» проходит голографическая выставка «Элиз. Частицы». В экспозиции — работы фотохудожника Владимира Клавихо-Телепнева. Посетители смогут увидеть изображения, обработанные при помощи VFX моушн-дизайна. Их будут демонстрировать с помощью специальных устройств, которые создадут эффект парения в воздухе. Билеты можно купить на сайте организаторов.

Где: г. Москва, ул. Ирины Левченко, д. 2, галерея «Ходынка»

Когда: 11 февраля — 29 мая

Стоимость: от 400 рублей

«Подарок Весны»

сайт Московского союза художников

Уже который год в столице проходит выставка-продажа «Подарок Весны». Там можно найти необычный презент для родных и близких, в том числе сувениры ручной работы, товары для дома и другие предметы из стекла и дерева. Вход на выставку свободный.

Где: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 11, стр. 1, выставочный салон «Московский дом художника»

Когда: 10 февраля — 5 марта

Стоимость: бесплатно

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Мистер Нокаут»

В центре сюжета — история жизни советского боксера Валерия Попенченко. В фильме расскажут о его детстве, периоде учебы в Суворовском училище, успехах и неудачах, а также о дружбе с тренером спортивного общества «Динамо».

В ролях: Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Евгения Дмитриева и другие.

«Папы»

В отечественной комедии расскажут четыре истории, которые объединяет тема отцовской любви. Герои при этом будут отличаться характерами и судьбами от новеллы к новелле.

В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Нагиев, Евгений Миронов, Юрий Стоянов и другие.

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«Лулу и Бриггс»

Приключенческая комедия о морском пехотинце и служебной собаке по кличке Лулу. На первый взгляд простейшее задание — доставить животное в Калифорнию — превращается в настоящее приключение.

В ролях: Ченнинг Татум, Кевин Нэш, Кейден Бойд и другие.

«Игра теней»

Агент ФБР, который выполнял любую работу без лишних вопросов, решил оставить службу из-за внучки, но получил отказ. Теперь герою придется противостоять самой системе.

В ролях: Лиам Нисон, Тим Драксл, Тейлор Джон Смит и другие.

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