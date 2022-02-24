РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Спасатели Балашихи в ходе очередного профилактического рейда посоветовали любителям зимней рыбалки завершить сезон подледной ловли, с повышением температуры воздуха и с увеличением количества дождей лед становится хрупким и пористым, выходить на него опасно, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники «Мособлпожспаса» продолжают следить за безопасностью на 52 водоемах региона, определяя опасные для выхода на лед места и призывая жителей соблюдать правила безопасности на льду.

По словам первого заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолия Плевако, днем температура воздуха стабильно превышает 0 градусов, это способствует таянию снега на поверхности водоемов. Идет дождь. Лед наполняется водой, что снижает его прочность в разы, а также ускоряет его таяние.

Спасатели обнаружили 16 мест с опасной толщиной льда, среди которых река Москва в Можайске, Коломне, Бронницах, река Лопасня в Чехове, река Клязьма в Ногинске, Орехово-Зуеве, река Яуза в Мытищах, река Вохонка в Павловском Посаде, река Городиловка в Ступине, река Ока в Озерах, Ступине, река Пахра в Подольске, река Волга в Дубне, река Гнилуша в Домодедове, река Нахабинка в Красногорске, река Ольховка в Раменском.

Плевако добавил, что спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендуют завершить сезон зимней рыбалки.

«Сейчас на водоемы Подмосковья выходить крайне опасно. Можно запросто провалиться в мягкий и тонкий лед. Спасатели проводят профилактические беседы с рыбаками, напоминают им о правилах безопасного поведения, а также призывают их закончить сезон подледной ловли», - заключил Плевако.