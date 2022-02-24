РИАМО - 24 фев. Жители столицы собираются на Троекуровском кладбище в Москве, чтобы проститься с актером Борисом Невзоровым, передает корреспондент РИАМО.

Гражданская панихида по актеру Невзорову пройдет в Церемониальном зале №1 «Похоронный дом Троекурова».

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае. С 2005 года актер выступал на сцене Малого театра. Кроме того, он преподавал в ГИТИСе.

Он сыграл роли в различных фильмах и сериалах, среди которых «Говорит Москва», «Русь изначальная», «Каменская», «Марш Турецкого» и другие.

Невзоров умер 18 февраля на 73-м году жизни.