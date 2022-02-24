Рано утром в четверг Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам. Он объявил о начале специальной военной операции в связи с обращением народных республик Донбасса о помощи. По словам президента, цель операции – защита людей и демилитаризация Украины, но не оккупация ее территорий. Что еще известно о ситуации с ДНР и ЛНР, читайте в материале РИАМО.

Обострение ситуации

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украинские военные сосредоточились на линии соприкосновения и проводили обстрелы ополченцев, в том числе с использованием запрещенной Минскими соглашениями техники. В связи с этим на территории ЛНР и ДНР началась массовая эвакуация детей, женщин и пожилых людей. Беженцев встречают многие регионы России, в том числе Московская область.

21 февраля президент Владимир Путин объявил о том, что Россия признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, и подписал соответствующие указы. Вечером 23 февраля глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник попросили Путина о помощи в отражении украинской агрессии «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками». Утром 24 февраля Украина запросила созыв срочного заседания Совбеза ООН.

Рано утром в четверг, 24 февраля, стало известно, что в Луганске слышны отдаленные взрывы. Представительство ЛНР в совместном центе контроля и координации (СЦКК) сообщило, что в 4:30 по поселку Суходол со стороны вооруженных сил Украины было выпущено 120 снарядов калибром 122 мм.

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Начало спецоперации

В 5:50 24 февраля Владимир Путин выступил с очередным обращением к россиянам. Он объявил, что решение о специальной военной операции на Донбассе принято в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Президент отметил, что «обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий».

По словам Путина, цель операции – защитить жителей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, и помочь в демилитаризации Украины. Президент отметил, что необходимо предать суду тех, кто совершил многочисленные преступления против мирного населения. Оккупация же территорий Украины в планы России не входит, подчеркнул российский лидер.

По мнению Владимира Путина, столкновение сил на территории конфликта неизбежно.

«Это только вопрос времени. Они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим им этого сделать», – сказал президент в обращении.

Также Путин добавил, что баланс сил в мире оказался нарушенным: «Это привело к тому, что прежние договоры, соглашения не действуют». Он заявил, что Россия готова к любому развитию событий, все решения приняты.

Обратился президент и к украинским военным, призвав их сложить оружие и не выполнять преступных приказов и пообещав, что в случае выполнения требования солдаты смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться домой к своим семьям.

Президент сообщил, что в связи с началом спецоперации рассчитывает не только на поддержку парламента, но и на поддержку россиян.

«В конечном счете, как это всегда и было в истории, судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей родины надежно гарантирована. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к Отечеству», – сказал Владимир Путин.

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Стрельба по военным объектам

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что на территории страны вводится военное положение. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

С утра СМИ передавали информацию о взрывах на территории Украины – их слышали в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове и Бердянске. Однако в Министерстве обороны РФ подчеркнули, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, бьют лишь по военным объектам.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», – заявили в ведомстве.

При этом сообщается, что гражданскому населению ничего не угрожает. Известно также, что военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

«Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены.

Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выедена из строя», – сообщают в Министерстве обороны РФ.

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Закрытие аэропортов и обвал рубля

В связи с началом спецоперации в Донбассе в городах России вводятся некоторые ограничения.

Известно, что Украина полностью закрыла воздушное пространство. Россия сделала то же самое над своей приграничной территорией. Так, представители аэропортов Белгорода, Волгограда, Астрахани сообщили о об отмене рейсов из-за закрытия неба. В Росавиации уточнили, что ограничения на полеты из ряда аэропортов юга России будут действовать до 2 марта, до 3:45 по московскому времени. В данный момент приостановлена работа аэропортов в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе. Соответствующие рейсы задерживают в аэропортах столицы.

В Брянской и Белгородской областях на приграничных территориях на один день закроют школы и детские сады. Отменены занятия и в приграничных районах Крыма.

Также стало известно о приостановлении торгов на Московской бирже. Это произошло из-за обвала российского рынка акций и рубля на фоне объявления военной спецоперации России в Донбассе. После двухчасовой приостановки в 10:00 торги возобновились.

При этом курсы доллара и евро подскочили на 9-10%. Так, по состоянию на 10:02 утра курс евро к рублю поднялся до 99,99 рубля впервые с декабря 2014 года, а курс доллара достиг 86 рублей.