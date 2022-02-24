РИАМО - 24 фев. Пользователи Telegram сообщают о массовом сбое в работе мессенджера. Это подтверждают данные сайта downdetector.ru.

Большинство пользователей (40%) жалуются на проблемы с подключением к серверу. У 34% возникли проблемы с приложением, а еще 26% сообщают о проблеме с получением сообщений.

Пик пользовательских сообщений о проблемах в работе мессенджера пришелся после 7:00 четверга.

Telegram представляет собой бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.