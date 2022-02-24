РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 фев. Почти 90 домов в поселке Нахабино подмосковного Красногорска на 5 часов останутся без электроснабжения в четверг, сообщается в Telegram-канале администрации округа.

С 11:00 до 16:00 будет отключено электроснабжение в связи с работами на электрооборудовании в поселке Нахабино - в микрорайоне Тушинский поселок, на улицах 40 лет Октября, Ленина, Урицкого, 1-я Волоколамская, Маркса, Калина, Спортивная, 1-й проезд Урицкого.

Отключения коснутся 87 домов частного сектора.