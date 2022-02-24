РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Рабочие завершили разводку системы отопления в подвале детсада-долгостроя на улице Колхозной в Подольске, сообщил и. о. главы городского округа Дмитрий Жариков.

Жариков проконтролировал ход строительства детского сада на 340 мест на улице Колхозной. Его жители микрорайона Красная горка ждут с нетерпением уже несколько лет. Ранее строительство нового современного трехэтажного здания было обязательством застройщика ООО «Диском». Но в связи с неисполнением им обязательств по завершению строительных работ в установленный срок, а также с учетом социальной значимости объекта, недостроенное здание принято в муниципальную собственность. По результатам конкурентных процедур заключен муниципальный контракт с компанией ООО «Триумф».

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству вентилированного фасада, его утеплению и облицовке плиткой. Специалистами производится монтаж внутренних инженерных сетей, прокладка кабельных линий электроснабжения и электроосвещения, вентиляционных систем, а также систем пожаротушения и дымоудаления. В полном объеме выполнены работы по разводке системы отопления в подвальном помещении. На объекте сейчас трудится порядка 50 человек согласно графику работ, на строительной площадке численность специалистов будет увеличена.

В здании дошкольного учреждения предусмотрено размещение пищеблока, просторных групповых помещений, двух музыкальных залов, спортзала, кабинетов психолога и логопеда. На прилегающей территории будут установлены групповые площадки с теневыми навесами и малыми архитектурными формами, физкультурная площадка.

«Наша задача - обеспечить ввод объекта в эксплуатацию не позднее 1 сентября 2022 года», - заключил Жариков в своем Instagram-аккаунте.