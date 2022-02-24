РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 фев. С четверга роддом в Королеве возобновляет поток очной «Школы мам». Лекции будут проводить практикующие специалисты: акушер-гинеколог, неонатолог, психолог, доула и другие, сообщили «РИАМО в Королеве» в городской больнице.

Проект призван помочь будущим родителям найти ответы на многочисленные вопросы, возникающие в период ожидания ребенка, сформировать ощущение уверенности женщины во время беременности, психологически подготовить ее к родам и к встрече с малышом, а также научить всему, что нужно уметь молодым родителям.

«Первая лекция пройдет сегодня, 24 февраля, в 15:30. Дальше лекции будут проходить по средам в 15:30 в конференц-зале Королевского роддома. Программа лекций продумана так, чтобы будущие мамы могли получить ответы на все свои вопросы», - сообщили в больнице.

Первая лекция будет посвящена родам с медицинской помощью. Ее проведет заведующая акушерским отделением патологии беременности Екатерина Миркина. Будущие мамы узнают о лекарственном обезболивании в родах, помощи при осложнениях, родах путем кесарева сечения и с рубцом на матке.

Для участия необходима предварительная запись в WhatsApp: 8(999)929-37-89 (в сообщении необходимо написать фамилию, имя, с пометкой «Школа мам»).