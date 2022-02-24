РИАМО - 24 фев. Торги на всех рынках возобновились на Московской бирже. Их временно приостанавливали в 07:52 в четверг, сообщается на сайте биржи.

В 10:00 возобновились торги, в 09:50 был дан старт аукционов открытия. Организаторы торгов уточнили, что системы доступны для снятия заявок.

Четверг на Мосбирже начался с падения рубля. Впервые с 2016 года доллар превысил 84 рубля. Курс евро превысил 95 рублей.

Резкое подорожание валют было вызвано изменением ситуации в Донбассе. Президент России Владимир Путин утром в четверг сообщил о начале военной операции в ДНР и ЛНР. С этими республиками РФ заключила договор о дружбе.