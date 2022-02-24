РИАМО - 24 фев. Инвестор построит 2 детских сада на 425 мест в составе жилой застройки в Алтуфьевском районе столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Новые здания появятся в рамках договора на создание образовательных объектов, транспортной и инженерной инфраструктуры в рамках жилой застройки по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 51-53.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова отметила, что договор будет заключен с ООО «Перспективные решения». Стороны пропишут параметры и порядок передачи построенных объектов в собственность города.

Так, в рамках проекта жилой застройки девелопер обязуется построить 2 детских сада – на 200 и 225 мест, создать необходимые дороги и объекты инженерной инфраструктуры для дошкольных организаций.

«Инвестор обеспечит строительство объектов за счет собственных средств и в рамках договора передаст в собственность городу», – сказала Пятова.