РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 фев. Образовательный центр «Созвездие» подмосковного Красногорска принял 50 жителей Донецка, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Главная задача центра - оказать содействие и необходимую медицинскую помощь детям с ОВЗ.

«К нам поступили ребята не только с выраженными двигательными нарушениями, с расстройствами аутистического спектра, но и те, кто пострадал в зонах боевых конфликтов», - сказал директор МБОУ «Образовательный центр «Созвездие» Сергей Сюрин.

Все дети, их родители и сопровождающие будут обеспечены питанием, квалифицированной помощью врачей специалистов - логопедов, дефектологов, психологов и физиотерапевтов.

Для каждого ребенка будет разработан индивидуальный маршрут коррекционно-реабилитационного сопровождения. Дети школьного возраста с понедельника приступят к занятиям в школе, а дошкольники при отсутствии медицинских противопоказаний начнут посещать детские сады.