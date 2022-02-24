РИАМО - 24 фев. Утром в четверг в аэропортах Московского региона задержаны и отменены 206 рейсов, следует изданных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 17 рейсов задержаны, 17 отменены, в Домодедове – 9 рейсов задержано и 96 отменено, в Шереметьеве – 16 рейсов задержано и 51 отменен.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там нет задержек и отмен рейсов.

Из-за напряженной ситуации в Донбассе Россия закрыла воздушное пространство на северо-восточной границе с Украиной для гражданских самолетов. Также отменены все рейсы в южных городах РФ.