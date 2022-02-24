РИАМО - 24 фев. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Таким способом Украина хочет ответить на спецоперацию РФ на Донбассе, сообщает Газета.ru.

«Мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и мира», — написал Кулеба в Twitter.

Он уточнил, что западные страны должны предпринять «разрушительные санкции против РФ». По его мнению, Россия должна быть изолирована.

Утром в четверг Россия приняла решение начать военную спецоперацию на Донбассе из-за непрекращающегося обстрела этой территории.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.