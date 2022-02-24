РИАМО - 24 фев. Новый модуль «Процессы» появился в системе торгов Москвы, с помощью этого новшества теперь можно отследить путь каждой закупки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Речь идет о процедуре закупки, которая проходит в Единой автоматизированной информационной системе торгов Москвы (ЕАИСТ). Как правило, каждая закупка проходит множество согласований. Иногда число согласований доходит до 10.

С помощью нового модуля можно будет спрогнозировать срок прохождения закупки и полностью увидеть ее жизненный цикл.

Вскоре новый модуль будет дополнен информацией об обращениях в службу технической поддержки системы торгов. Функции нового модуля планируют использовать в том числе в работе службы поддержки.