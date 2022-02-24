РИАМО - 24 фев. Около 400 беженцев из Донбасса прибыли на поезде в Апрелевку подмосковного Наро-Фоминского округа. Людей рассаживают по автобусам и начинают развозить в места размещения в регионе, передает корреспондент РИАМО.

Утром в четверг в Подмосковье прибыл второй поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР. Первые беженцы приехали в Московскую область 22 февраля. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева беженцам уделяется максимальное внимание.

Волонтеры сопровождают беженцев к автобусам, помогают людям донести багаж. Безопасность на месте обеспечивают сотрудники полиции и МЧС. Медики готовы оперативно оказать необходимую помощь. Вынужденных переселенцев отвозят в Коломну и Волоколамский округ.

«407 человек сегодня принимаем по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Команда губернатора в лице глав территорий, профильных ведомств организовала автобусы и места размещения. Сегодня две территории будут принимать (беженцев - ред.) - это Коломна и Волоколамск», - сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Он добавил, что беженцев разместят в круглогодичных детских лагерях и домах отдыха. Для приехавших людей предусмотрена возможность трудоустройства, дети смогут посещать занятия в школах. Срок пребывания беженцев будет зависеть от развития событий в Донбассе.

«Мы буквально позавчера первую партию в количестве 157 человек уже доставили в наш Волоколамский городской округ. Сейчас мы встречаем вторую партию в количестве, предположительно, 320 человек. Все места размещения готовы», - отметил глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.

По его словам, столовые будут обеспечивать беженцев горячим питанием. Детей распределят по школам и детсадам. Ребята смогут приступить к занятиям после завершения каникул.