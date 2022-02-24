РИАМО - 24 фев. Полиция Москвы усилила меры безопасности рядом с метрополитеном и на его станциях. Основной упор сделан на центр города, сообщает ТАСС.

«Подразделения столичной полиции усилили меры безопасности в метро города и рядом со станциями - на выходах. Полицейские останавливают граждан для проверки документов», - рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

К центральным улицам Москвы стянуты дополнительные наряды силовиков.

В четверг ситуация с Донбассом перешла в новую фазу. Россия приняла решение провести военную операцию и атаковала военную инфраструктуру Украины. В связи с этим было закрыто воздушное пространство на границе и отменены многие рейсы в южные аэропорты страны.