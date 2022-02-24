РИАМО - 24 фев. В районе Печатники на юго-востоке столицы завершат возведение недостроенного здания торгово-делового центра, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Объект находится по адресу: ул. Полбина, вл. 21. Решение о предоставлении замельного участка приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы.

Сейчас на участке ориентировочной площадью 0,7 га расположен недострой.

«Принято решение внести изменения в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) и предоставить вышеуказанный земельный участок собственнику объекта незавершенного строительства в аренду сроком на 3 года для завершения строительства», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что по результатам внесения изменений в ПЗЗ инвестор сможет приступить к достройке здания.

После завершения работ там можно будет разместить объекты торговли, офисы, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. По окончании работ общая площадь объекта увеличится и составит около 25 тыс. кв. м.