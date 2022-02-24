РИАМО - 24 фев. В природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» приведут в порядок около 230 оригинальных лавочек с чугунными боковинами в виде лебедей. Сохранить их попросили местные жители, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ходе работ по реабилитации парка скамейки демонтируют и отвезут на реставрацию в мастерскую. Специалисты проведут пескоструйную очистку боковых элементов, приведут в порядок или заменят пришедшие в негодность брусья. Затем чугунные детали заново покрасят, а деревянные элементы обработают антисептическими составами и покроют лаком, устойчивым к атмосферным осадкам», — рассказал заместитель руководителя департамента капремонта Москвы Сергей Мельников.

Он добавил, что после обновления лавочки вернут в парк. Его территорию также приведут в порядок: отреставрируют здания усадьбы и оранжереи, восстановят регулярный сад и прогулочные аллеи. Окончательное решение о том, где будут размещены лавочки, будет принято после их реставрации.

На данный момент на территории парка расположено 2 типа скамеек с лебедями. На центральной алле размещено более 40 штук скамеек с лебедем-шипуном, их можно отличить по характерному изящному изгибу шеи птицы. Еще более 180 лавочек с лебедем-кликуном установлены на территории всего парка, их можно узнать по смотрящим вперед лебедям с прямой вытянутой шеей.​