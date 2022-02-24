РИАМО - 24 фев. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «НовоСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее в ведомство обратились представители детско-юношеского центра «Радуга» городского округа Пущино о внесении сведений в отношении ООО «НовоСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на ремонт кровли.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия ООО «НовоСтрой» не соответствующими закону, а сведения в отношении компании подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Организация не согласилась с решением регионального УФАС и обратилась в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «НовоСтрой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-239229/2021).