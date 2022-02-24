РИАМО - 24 фев. С конца февраля по июнь всемирно известные пианисты и композиторы проведут несколько мастер-классов для учеников детских школ искусств и профильных колледжей столицы. Данный проект посвящен 150-летию композитора Александра Скрябина, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Всего музыканты проведут 8 мастер-классов, первое мероприятие состоится 26 февраля.

«Мастер-классы проведут признанные во всем мире профессионалы. Они поделятся с ребятами своими знаниями и опытом. Большая часть программы будет посвящена произведениям Александра Скрябина, в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения композитора», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, также в мастер-классах будут участвовать лауреаты грантов Мэра города в сфере культуры и искусства разных лет

Сергунина добавила, что данные мероприятия организует Мемориальный музей А.Н. Скрябина при поддержке столичного правительства. Мастер-классы пройдут с соблюдением всех санитарных мер по коронавирусной инфекции. Прямые трансляции организуют на YouTube-канале музея.

26 февраля состоится фортепианный мастер-класс, он пройдет под руководством заслуженного артиста России, профессора Казанской консерватории, автора альбома «Все сонаты Скрябина» Евгения Михайлова. В январе 2003 года музыканта наградили знаком «За достижения в культуре» за популяризацию творческого наследия Скрябина.

20 марта перед юными музыкантами выступит пианист, профессор Московской государственной консерватории и японского Университета Курашики Сакуйо Александр Вершинин. С 2001 года он является членом Международного музыкального общества им. А.Н. Скрябина. А 9 апреля состоится занятие профессора японского университета Мукогава, известного российского и итальянского пианиста Бориса Бехтерева.